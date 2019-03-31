Армия и оружие
Украинские боевики произвели минометный обстрел окраин ГорловкиREGNUM 03:11
Украинские боевики в день выборов президента Украины, 31 марта, произвели минометный обстрел поселков Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки в Донецкой Народной Республике.
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