Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены ЗеленскойРИА Новости вчера в 22:14
Елена Зеленская, супруга побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, состоит с ним в браке 16 лет, работает в студии "Квартал-95" и занимается бизнесом. Об этом свидетельствует ее биография, которую опубликовал телеканал ICTV.
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Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Украинский ЦИК озвучил дату объявления итогов выборов
Обновлено вчера в 23:29
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Политика
В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского
Трамп, как говорится в сообщении, пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в мирном и демократическом ключе.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента
Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в своём штабе призвал всех собравшихся никогда не сдаваться и признал поражение на выборах главы государства.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»
Обновлено в 00:30
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Экономика
Токио намерен провести переговоры с Вашингтоном в связи с антииранскими санкциями
Правительство Японии намерено провести переговоры с США в связи с сообщениями о том, что Вашингтон со 2 мая будет применять санкции к всем без исключения зарубежным компаниям, которые продолжат закупать иранскую нефть.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Ирина Цывина незадолго до смерти собиралась уйти в монастырь
Актриса Ирина Цывина хотела уйти в монастырь незадолго до смерти. Дело в том, что она никак не могла избавиться от депрессии.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
ПСЖ обыграл «Монако» благодаря хет-трику Мбаппе, Головин забил гол
ПСЖ одержал победу над «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон
Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Кино
Мэрия Ярославля наказала рублем киноклуб «Нефть»
Ярославские власти повысили арендую плату для киноклуба «Нефть» после скандального показа фильма о политических и гражданских активистах.
Обновлено 20 апреля в 17:57
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено вчера в 17:59
Космос
На Марсе был найден череп таинственного пришельца
Ученые предполагают, что он принадлежит пришельцам. Для того чтобы лучше разглядеть снимок с черепом, специалисты добавили красок объекту.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Число погибших от взрывов в Шри-Ланке приблизилось к 300
Число погибших в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, возросло до 290 человек, передает Hindustan Times.
Обновлено в 00:48