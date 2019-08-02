Уточняется, что Вашингтон якобы не доволен связями главы офиса Зеленского Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским. кроме того, Богдан якобы не устраивает влиятельных лиц Украины, а также Международный валютный фонд. Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Китай пригрозил США ответным повышением пошлин Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

Футбол Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.

Армия и оружие Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Экономика МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2% Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Общество Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.

Политика Китай опротестовал выход США из ДРСМД Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций Республика Корея сожалеет об эскалации напряженности в связи ужесточением Токио ограничений на экспорт высокотехнологичных комплектующих.

Политика Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.

Экономика Крупные компании выступили против «консерватизма» ЦБ 2 августа стало известно, что крупные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «консерватизм» Центробанка, который предложил переходный «безрейтинговый» подход к оценке коэффициентов риска по кредитам.

Армия и оружие «Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12 Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Кино Правительство решило выделить 200 млн рублей на фильм «Нюрнберг» Кабинет министров России выделит в этом году министерству культуры 200 млн рублей на создание фильма «Нюрнберг», говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Экономика На фоне сообщений о санкциях против РФ не исключена эмоциональная продажа рубля Помимо санкций против Китая, СМИ сегодня сообщили о подписании Д.Трампом второго пакета санкций по «делу Скрипалей».

Футбол «Манчестер Юнайтед» обсудил с «Ювентусом» трансфер Манджукича По информации журналиста Ромео Агрести, английский клуб обсуждал трансфер хорватского форварда во время переговоров по обмену нападающего Пауло Дибалы на игрока "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Армия и оружие Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию Венгрия разрешила транзит российских военных транспортных средств в Сербию, несмотря на санкции Евросоюза.

Политика Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться» Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.

Происшествия После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.