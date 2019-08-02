Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит СШАГазета.Ru вчера в 22:25
Уточняется, что Вашингтон якобы не доволен связями главы офиса Зеленского Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским. кроме того, Богдан якобы не устраивает влиятельных лиц Украины, а также Международный валютный фонд. Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.
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Украинские СМИ назвали идеального для США кандидата на пост главы офиса Зеленского
Народные новости00:03
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Авто
Renault Arkana теперь стоит больше миллиона
Обновлено вчера в 06:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Китай пригрозил США ответным повышением пошлин
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 04:15
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом
Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.
Обновлено в 03:01
Политика
Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
Обновлено в 01:03
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Экономика
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.
Обновлено в 04:19
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети
Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Политика
В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций
Республика Корея сожалеет об эскалации напряженности в связи ужесточением Токио ограничений на экспорт высокотехнологичных комплектующих.
Обновлено в 02:10
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Экономика
Крупные компании выступили против «консерватизма» ЦБ
2 августа стало известно, что крупные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «консерватизм» Центробанка, который предложил переходный «безрейтинговый» подход к оценке коэффициентов риска по кредитам.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Кино
Правительство решило выделить 200 млн рублей на фильм «Нюрнберг»
Кабинет министров России выделит в этом году министерству культуры 200 млн рублей на создание фильма «Нюрнберг», говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
На фоне сообщений о санкциях против РФ не исключена эмоциональная продажа рубля
Помимо санкций против Китая, СМИ сегодня сообщили о подписании Д.Трампом второго пакета санкций по «делу Скрипалей».
Обновлено в 03:36
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обсудил с «Ювентусом» трансфер Манджукича
По информации журналиста Ромео Агрести, английский клуб обсуждал трансфер хорватского форварда во время переговоров по обмену нападающего Пауло Дибалы на игрока "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.
Обновлено в 04:16
Футбол
Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКА
Обновлено в 03:37
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию
Венгрия разрешила транзит российских военных транспортных средств в Сербию, несмотря на санкции Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.
Обновлено в 04:21
Наука
Ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано
Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.
Обновлено в 01:29
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Религия
Ильин день отмечают православные вологжане
Обновлено в 02:30
Экономика
Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах
«Минфин России участвует в данном вопросе, чтобы обеспечить скорейшее принятие законопроекта», — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:00