Уточняется, что Вашингтон якобы не доволен связями главы офиса Зеленского Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским. кроме того, Богдан якобы не устраивает влиятельных лиц Украины, а также Международный валютный фонд. Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.

Политика Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика Медведев оценил ситуацию с подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.

Гаджеты Новый Huawei Mate 30 получит две камеры на 40 Мп Как сообщил авторитетный инсайдер, в модели Mate 30 будет тройная камера, причем есть данные, что набор будет похож на P30 Pro за исключением четвертого дополнительного модуля.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Политика Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах Госавтоинспекция МВД России выложила на своем сайте карту с подробным месторасположением камер на дорогах страны.

Политика Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться» По мнению Ехнаурова, в будущем украинским властям придётся найти механизмы, чтобы вернуться к реальному сектору экономики, создать рабочие места.

Интернет Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).

Политика Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником - Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи.

Здоровье Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание "Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Происшествия В Бангкоке произошло семь взрывов В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.

Здоровье Определены регионы с самой быстрой и самой медленной скорой помощью В статистическом сборнике российского Минздрава за 2018 год представлены данные о том, в каких регионах скорая помощь приезжает к пациенту быстрее и медленнее всего.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Экономика «Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2» В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.

Наука Археологи нашли на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды» Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".

Политика Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Общество Названы российские регионы с наибольшим числом абортов Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.

Футбол Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

Экономика Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».