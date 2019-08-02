Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит СШАГазета.Ru вчера в 22:25
Уточняется, что Вашингтон якобы не доволен связями главы офиса Зеленского Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским. кроме того, Богдан якобы не устраивает влиятельных лиц Украины, а также Международный валютный фонд. Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.
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Украинские СМИ назвали идеального для США кандидата на пост главы офиса Зеленского
Народные новости00:03
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Политика
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
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Новый Huawei Mate 30 получит две камеры на 40 Мп
Как сообщил авторитетный инсайдер, в модели Mate 30 будет тройная камера, причем есть данные, что набор будет похож на P30 Pro за исключением четвертого дополнительного модуля.
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Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
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Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах
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Обновлено 31 июля в 06:00
Политика
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Интернет
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником - Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи.
Обновлено вчера в 22:31
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
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Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Определены регионы с самой быстрой и самой медленной скорой помощью
В статистическом сборнике российского Минздрава за 2018 год представлены данные о том, в каких регионах скорая помощь приезжает к пациенту быстрее и медленнее всего.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
Обновлено вчера в 11:39
Наука
Археологи нашли на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено 31 июля в 15:43
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
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Обновлено вчера в 17:01
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено вчера в 13:09
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
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