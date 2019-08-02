Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит СШАГазета.Ru вчера в 22:25
Уточняется, что Вашингтон якобы не доволен связями главы офиса Зеленского Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским. кроме того, Богдан якобы не устраивает влиятельных лиц Украины, а также Международный валютный фонд. Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
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Авто
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В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено 31 июля в 03:58
Политика
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Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
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Шоу-бизнес
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Как написала Малышева в своем Instagram, ее спасло своевременное обследование: врач удалил предраковый полип толстого кишечника, обнаруженный во время колоноскопии.
Обновлено вчера в 19:38
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
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Общество
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В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
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Политика
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
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Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
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Обновлено вчера в 09:27
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
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Обновлено вчера в 15:22
Баскетбол
Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019
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Обновлено вчера в 15:06
Политика
В Китае отреагировали на заявление Трампа о новых пошлинах
Введение новых пошлин не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий Китая и США, заявил глава МИД КНР Ван И журналистам на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке, комментируя последнее решение американской стороны.
Обновлено вчера в 23:38
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АСВ выбрало агента для выплаты вкладчикам «Ассоциации»
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Обновлено вчера в 11:11
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04