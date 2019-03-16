Политика

Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по УкраинеРИА Новости 13:36

Вывод Медведевой: крымчане действительно хотят быть частью России. "По Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году", — подытожила она. Украина 2019 года, по мнению журналиста, является "чужой для крымчан страной".
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Украинская журналистка описала, как изменился Крым за пять лет

Взгляд.ру14:24

Украинский блогер оценила жизнь крымчан в России

Известия16:00

Журналистка из Киева не нашла в Крыму ностальгию по Украине

Газета.Ru16:35

Киевская журналистка после поездки в Крым: Ностальгии по Украине нет

КП - Крым16:12

Журналистка из Киева проверила, есть ли в Крыму ностальгия по Украине

РИА Новости Крым14:05

Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине

РИА Новости13:36

Украинская журналистка признала перемены к лучшему в Крыму. «Все возводится с нуля»

URA.Ru15:33
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Шоу-бизнес

«Мне так жаль»: Актриса Наталья Рудова высказалась о смерти Юлии Началовой

Обновлено в 14:10
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Певицу Юлию Началову экстренно прооперировали

Обновлено в 08:55
Происшествия

Эксперты извлекли данные из самописца разбившегося в Эфиопии Boeing

Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) извлекли данные из речевого самописца разбившегося в Эфиопии Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 14:49
Происшествия

В Париже в беспорядках пострадали 17 полицейских и 42 «желтых жилета»

Обновлено в 16:25
Происшествия

СМИ сообщили о погибших и десятках раненых при взрыве в Дейр-Эз-Зоре

Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Певицу Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы

Певица Юлия Началова находится в состоянии искусственной комы. Об этом в среду, 13 марта, сообщила PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева.
Обновлено 13 марта в 07:05
Происшествия

Полицейский автомобиль врезался в мачту освещения в Москве

Обновлено в 16:01
Спорт

Глава СБР Драчев назвал «бронзу» в эстафете подарком от Фуркада

Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Катя Лель о смерти Началовой: Она никогда не позволяла себе пожаловаться на жизнь

Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Культура

Последней телесъемкой Началовой стал финал шоу «Один в один»

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет. Об этом вечером 16 марта сообщила ее пиар-директор Анна Исаева.
Обновлено в 15:27
Политика

Евродепутат рассказал об инструментах борьбы с «Северным потоком – 2»

Евросоюз может вести борьбу с проектом «Северный поток – 2» с помощью газовой и экономической директивы.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

"Как же так?": Агутин о смерти Началовой

Обновлено в 15:26
Футбол

Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020

Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 14:43
Политика

ПАРНАС собирается инициировать федеральный референдум о доверии к власти

Михаил Касьянов отметил, что инициацию референдума планирую проводить строго в соответствии с нынешним законодательством.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Порошенко: ВСУ входят в число «сильнейших на континенте»

Армия Украины, созданная с нуля, входит в число сильнейших на континенте.
Обновлено в 15:36
Хоккей

«Сент-Луис» без Тарасенко уверенно обыграл «Питтсбург» с Малкиным

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сент-Луису».
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Москве человек забрался на арку Крымского моста

В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 12:03
Футбол

Зидан прокомментировал победу над «Сельтой»

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно победы над "Сельтой" 2:0 в игре 28-го тура Примеры, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:51
Происшествия

У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники

Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Футболисты "Манчестер Сити" одержали волевую победу над "Суонси" в матче 1/4 финала Кубка Англии и вышли в полуфинал турнира.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель с уменьшенной радиолокационной заметностью.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено вчера в 13:13
Кино

У известного актера Михаила Кокшенова случился приступ

Обновлено в 07:11
Политика

Спецпредставитель США обсудит с Рябковым ситуацию в Венесуэле

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 14:54
Происшествия

В Петербурге в жилом доме обезвредили три мины времён войны

Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Западного военного округа обезвредили и вывезли из жилого дома в Санкт-Петербурге три 50-миллиметровые миномётные мины времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:22
Происшествия

В Винницкой области раскольники напали на храм УПЦ

Обновлено в 13:50
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