Политика

Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты СкабеевуRT на русском вчера в 11:33

Украинская журналистка Янина Соколова вызвала российскую телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты.
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Украинская журналистка вызывала Скабееву на дебаты

Газета.Ruвчера в 11:43

Украинская журналистка вызвала ведущую Скабееву на батл

URA.Ruвчера в 12:42

Украинская журналистка вызвала Скабееву на дебаты, дав ей сутки на размышление

ФАНвчера в 12:32

Украинская журналистка Соколова вызвала телеведущую Скабееву на дебаты и дала сутки на размышления

Народные новостивчера в 16:35

Украинская телеведущая бросила Скабеевой вызов

News.ruвчера в 11:42

Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву

RT на русскомвчера в 11:33

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Взгляд.рувчера в 11:03
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Общество

Студенты в России стали чаще списывать

Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Обновлено в 01:50
Политика

Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви

Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви В четверг домой вернутся два фигуранта громкого дела инвесторов — глава фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
Обновлено вчера в 07:52
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Кино

«Союзмультфильм» выпустит полнометражку о Суворове в 3D

«Союзмультфильм» выпустит полнометражную трехмерную ленту «Суворов», пишет ТАСС со ссылкой на директора студии Бориса Машковцева.
Обновлено в 00:33
Общество

В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов

На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Мария Куликова рассказала, как от онкологии умерла ее мать

У матери актрисы диагностировали онкологическое заболевание, вылечить которое не представлялось возможным.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

«Роскосмос» оценил опасность обломков сбитого Индией спутника для МКС

Вероятность столкновения с МКС осколков уничтоженного индийского спутника небольшая, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
Обновлено в 01:04
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку «Брексита»

Лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку «Брексита» до конца октября, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

МИД России связал судьбу «нормандского формата» с исходом выборов на Украине

Дальнейшая судьба "нормандского формата" в рамках Минского процесса по урегулированию в Донбассе зависит от исхода президентских выборов на Украине.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено вчера в 14:30
Технологии

Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500

Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Обновлено вчера в 13:35
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой второй раз за три дня

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» 10 апреля произошел сбой, пишет со ссылкой на сайт Downdetector.
Обновлено вчера в 06:17
Спорт

Командный ЧМ по фигурному катанию стартует с танцев на льду

На командном чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 11 апреля, пройдут первые соревнования.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

Обновлено в 00:04
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в плей-офф НХЛ, Малкин набрал два очка

Обновлено в 00:31
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты

Lenovo готовит свой игровой смартфон

Компания Lenovo опубликовала в китайской социальной сети Weibo рендер будущего игрового смартфона.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

На самолеты-амфибии установят российские двигатели

Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Исполнилась мечта Ким Кардашян: она снялась для обложки американского Vogue

Ким Кардашян даже подумать не могла, что однажды окажется на обложке журнала, которым руководит легендарная Анна Винтур.
Обновлено в 01:35
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно с Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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