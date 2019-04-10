Политика
Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты СкабеевуRT на русском вчера в 11:33
Украинская журналистка Янина Соколова вызвала российскую телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты.
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Украинская журналистка Соколова вызвала телеведущую Скабееву на дебаты и дала сутки на размышления
Народные новостивчера в 16:35
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Общество
Студенты в России стали чаще списывать
Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений
В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Обновлено в 01:50
Политика
Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви
Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви В четверг домой вернутся два фигуранта громкого дела инвесторов — глава фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
Обновлено вчера в 07:52
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Кино
«Союзмультфильм» выпустит полнометражку о Суворове в 3D
«Союзмультфильм» выпустит полнометражную трехмерную ленту «Суворов», пишет ТАСС со ссылкой на директора студии Бориса Машковцева.
Обновлено в 00:33
Общество
В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов
На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Мария Куликова рассказала, как от онкологии умерла ее мать
У матери актрисы диагностировали онкологическое заболевание, вылечить которое не представлялось возможным.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
«Роскосмос» оценил опасность обломков сбитого Индией спутника для МКС
Вероятность столкновения с МКС осколков уничтоженного индийского спутника небольшая, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
Обновлено в 01:04
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку «Брексита»
Лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку «Брексита» до конца октября, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
МИД России связал судьбу «нормандского формата» с исходом выборов на Украине
Дальнейшая судьба "нормандского формата" в рамках Минского процесса по урегулированию в Донбассе зависит от исхода президентских выборов на Украине.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено вчера в 14:30
Технологии
Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500
Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Обновлено вчера в 13:35
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой второй раз за три дня
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» 10 апреля произошел сбой, пишет со ссылкой на сайт Downdetector.
Обновлено вчера в 06:17
Спорт
Командный ЧМ по фигурному катанию стартует с танцев на льду
На командном чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 11 апреля, пройдут первые соревнования.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты
Lenovo готовит свой игровой смартфон
Компания Lenovo опубликовала в китайской социальной сети Weibo рендер будущего игрового смартфона.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня
Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
На самолеты-амфибии установят российские двигатели
Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Исполнилась мечта Ким Кардашян: она снялась для обложки американского Vogue
Ким Кардашян даже подумать не могла, что однажды окажется на обложке журнала, которым руководит легендарная Анна Винтур.
Обновлено в 01:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46