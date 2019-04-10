Политика

Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты СкабеевуRT на русском 11:33

Украинская журналистка Янина Соколова вызвала российскую телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты.
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Обещавшая «поджечь вату» украинская журналистка вызвала на «батл» Скабееву

Московский Комсомолец14:23

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Взгляд.ру11:03

Украинская журналистка вызвала ведущую Скабееву на батл

URA.Ru12:42

Украинская журналистка вызывала Скабееву на дебаты

Газета.Ru11:43

Украинская телеведущая бросила Скабеевой вызов

News.ru11:42

Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву

RT на русском11:33

Украинская журналистка вызвала Скабееву на «баттл»

Lenta.ru14:01
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Происшествия

Иномарка вылетела с моста в реку Оккервиль

Обновлено в 16:07
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Авто

Первый тизер нового Bentley Flying Spur

Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.
Обновлено в 07:00
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Наука

Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры

Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

Обновлено в 16:44
Наука

Обнаружен ключевой ген в передаче смертельной африканской сонной болезни

Исследования профессора Калифорнийского университета могут привести к новым подходам к лечению африканской сонной болезни.
Обновлено в 08:13
Технологии

В Петербурге заложили ледостойкую платформу «Северный полюс»

Торжественная церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды состоялась сегодня на петербургском судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи».
Обновлено в 07:22
Кино

Чем закончится «Игра престолов», рассказал актер

Интернет-портал «Ньюинформ» опубликовал интервью с актером Михаилом Черняком, который в сериале "Игра престолов" дублировал на русский язык Питера Динклейджа в роли Тириона Ланнистера.
Обновлено в 11:17
Экономика

Физлица смогут через новый сервис Ozon инвестировать в поставщиков

Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустил платформу Ozon.Invest, благодаря которой физические лица смогут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Первый в ВС РФ комплекс РЭБ «Палантин» поступил в войска ЗВО

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

75 лет назад советские войска очистили Одессу от немцев и румын

Обновлено в 01:59
Политика

Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина

Обновлено в 06:18
Наука

Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук

Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Здоровье

Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти

Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.
Обновлено в 10:55
Футбол

Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Футбол

Алекно: «Зенит-Казань» едет в финал Лиги чемпионов настоящей командой

Волейболисты казанского "Зенита" вышли в финал Лиги чемпионов за счет командной игры и характера, заявил главный тренер команды Владимир Алекно.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт

Обновлено в 14:24
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отказался ограничивать время своего выступления во время заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно с Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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