Политика
В Херсоне обыскали судно, якобы поставлявшее топливо в СевастопольКоммерсантъ 05:17
Прокуратура утверждает, что в 2015 году это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь. По данным сайта VesselFinder, 10 августа в порт Херсона вошло украинское судно Mriya.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
В Крыму связали с бессилием протест Украины из-за поездки Путина
Цеков призвал Киев прекратить спекуляции на тему российского статуса Крыма и начать процесс его признания частью РФ.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем
«Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух — воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 07:56
Политика
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия
При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек
В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
Обновлено в 07:04
Политика
СМИ узнали о гневе Елизаветы II в адрес британских политиков
Обновлено в 03:44
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30
В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек.
Обновлено в 02:41
Футбол
«ПСЖ» не получал ни одного конкретного предложения по Неймару
Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.
Обновлено в 05:19
Политика
Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Наргиз после скандала с Фадеевым собралась в монастырь
Певица Наргиз собралась уйти в монастырь. Об этом она в шутку заявила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei
На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
Обновлено в 02:20
Футбол
«Арсенал» и «Уфа» огласили стартовые составы на матч РПЛ
Пресс-службы «Арсенала» и «Уфы» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 5-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 10:16
Театры
Севастопольский спектакль «Грифон» показали Владимиру Путину
Обновлено в 02:09