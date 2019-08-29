Политика

В Херсоне обыскали судно, якобы поставлявшее топливо в СевастопольКоммерсантъ 05:17

Прокуратура утверждает, что в 2015 году это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь. По данным сайта VesselFinder, 10 августа в порт Херсона вошло украинское судно Mriya.
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