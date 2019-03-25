Армия и оружие

Украинская полиция отказывается от автоматов КалашниковаГазета.Ru 08:20

Князев рассказал, что полицейские хотят заменить имеющиеся оружие на европейское. "У нас амбициозная цель - на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ", - заявил Князев.
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В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова

RT на русском12:07

Глава полиции Украины заявил о планах отказаться от автоматов Калашникова

РБК10:59

Украинская полиция задумалась об отказе от автоматов Калашникова

Известия09:17

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

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Полиция Украины откажется от автоматов Калашникова

News.ru08:06

Эксперт прокомментировал желание Киева отказаться от автоматов Калашникова

РИА Новости08:16

Украинская полиция намерена отказаться от автоматов Калашникова

Говорит Москва08:52
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