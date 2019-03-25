Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов КалашниковаГазета.Ru 08:20
Князев рассказал, что полицейские хотят заменить имеющиеся оружие на европейское. "У нас амбициозная цель - на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ", - заявил Князев.
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Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
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Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Авто
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Авто
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Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
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Политика
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Автоспорт
Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso
Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
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Наука
Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта
В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта.
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Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
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В Государственном центральном музее современной истории России завершилась реставрация залов Московского английского клуба, который располагался в этом здании с 1831 по 1917 год.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России
Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
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Культура
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Энергетика
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«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
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Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом
Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.
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Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
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