Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов КалашниковаРИА Новости 08:00

Украинская полиция намерена на 90% отказаться от автоматов Калашникова, заменив их европейским оружием, заявил глава ведомства Сергей Князев.
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Полиция Украины откажется от автоматов Калашникова

News.ru08:06

Немецкими МР5 заменят полицейским Украины автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ

Независимая газета11:30

Глава полиции Украины заявил о планах отказаться от автоматов Калашникова

РБК10:59

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Газета.Ru08:20

В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова

RT на русском12:07

Эксперт прокомментировал желание Киева отказаться от автоматов Калашникова

РИА Новости08:16

Украинская полиция намерена отказаться от автоматов Калашникова

Говорит Москва08:52
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Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Футбол

Португалия — Сербия 1:1

Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»

Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Общество

Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники

Ранее сообщалось, что первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.
Обновлено в 20:19
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие

США уточнили число боевиков, которые были разгромлены в Сирии

В ходе войны в Сирии были разгромлены силы боевиков числом до 100 тысяч человек, рассказал спецпредставитель США Джеймс Джеффри.
Обновлено в 15:52
Культура

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 09:02
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Экономика

Российские регионы представили инвестиционный потенциал в Австрии

Представители 14 субъектов Российской Федерации приняли участие в понедельник в демонстрации своего инвестиционного потенциала на форуме "День российских регионов" в Палате экономики Австрии.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Экономика

Настроения в деловых кругах Германии выросли в марте

Настроения в деловых кругах Германии в марте начали улучшаться после шести месяцев ухудшения подряд, несмотря на очередное снижение показателя ожиданий в производственном секторе.
Обновлено в 06:59
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Детской больнице на Васильевском подарят уникальные мединструменты

Княгиня Вера Оболенская подарит больнице святой Марии Магдалины на Васильевском острове уникальные хирургические инструменты.
Обновлено в 14:05
Происшествия

На военной базе США в Японии прогремел взрыв

В центральной части южного японского острова Окинава на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран произошел взрыв.
Обновлено вчера в 21:56
Здоровье

В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения у россиян

В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения, возникающего у 30% людей с психическими заболеваниями.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Стала известна цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Экономика

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Футбол

Андрей Семенов: «Самый приятный подарок на день рождения - победа сборной России»

Защитник сборной России Андрей Семенов в интервью "Известиям" заявил, что команда преподнесла ему подарок на день рождения, обыграв в отборочном турнире Евро-2020 Казахстан (4:0). 24 марта футболист отметил 30-й день рождения.
Обновлено в 20:36
Политика

Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Актер Илья Глинников рассказал о том, что похудел на «Последнем герое»

Уточняется, что на проекте «Последний герой» участникам ежедневно предоставляют скудный набор продуктов питания — 200 грамм риса и банан после каждого испытания.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует свой график после родов

Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует заняться общественными делами после родов.
Обновлено в 08:30
Политика

США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
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