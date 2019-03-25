Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов КалашниковаРИА Новости 08:00

Украинская полиция намерена на 90% отказаться от автоматов Калашникова, заменив их европейским оружием, заявил глава ведомства Сергей Князев.
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