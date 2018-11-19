Политика

Украинская поэтесса обвинила Россию в «краже» советского кино
РИА Новости
12:40

Советский кинематограф создали украинцы, заявила поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова в ходе общественного форума "За украинский язык" во Львове. Видео с выступлением активистки опубликовано на YouTube.
РИА Новости12:40

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На Украине обвинили Россию в краже советского кино

URA.Ru17:00

Украинская поэтесса обвинила Россию в присвоении советского кино

РЕН ТВ16:20

Россию заподозрили в краже «созданного украинцами советского кино»

Lenta.ru15:53

Украинская поэтесса заявила, что Россия «присвоила» советское кино

Комсомольская правда15:27

Украинская поэтесса обвинила Россию в «присвоении» советского кино

Газета.Ru16:14

Украинская поэтесса обвинила Россию в «краже» советского кино

РИА Новости12:40

В Киеве обвинили Россию в «краже» советского кино у Украины

ФАН07:53
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Политика

Путин обсудил на совещании планы выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги Москвы в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 18:10
Политика

Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено в 18:33
Политика

Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы

В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено в 18:32
Политика

ЕС пообещал принять «целевые меры» из-за ситуации в Азовском море

В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 17:55
Политика

Завершилось строительство морской части «Турецкого потока»

Обновлено в 17:59
Армия и оружие

Российские С-400 стоят меньше американских аналогов, сообщили СМИ

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в разы дешевле аналогичных американских систем, но превосходят "бриллиант в короне американской оборонки" — систему THAAD, сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 18:33
Политика

Против Уильяма Браудера возбудили новое уголовное дело

Уголовное дело по статье о создании преступного сообщества возбудили в России против основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Обновлено в 15:21
Политика

Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии удастся собрать в декабре

Спец посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии, который пока так и не сформирован, удастся собрать на встречу в декабре этого года.
Обновлено в 18:24
Политика

Рогозин ознакомится с космическим кораблем Илона Маска

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетит в США космический центр Джонсона и ознакомится с кораблем Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска, сообщил в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.
Обновлено в 17:59
Политика

Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займёт кандидат от России Александр Прокопчук.
Обновлено в 18:25
Политика

Выступившего за отмену пенсий депутата исключили из «Единой России»

В начале ноября депутат написал на своей странице в Facebook, что все пенсии в России надо отменить, а на старость каждый должен заработать сам.
Обновлено в 18:33
Политика

Матвиенко возглавила Совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей

Обновлено в 15:44
Политика

Германия прекратила поставки оружия Эр-Рияду из-за убийства Хашкаджи

В октябре канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Германия считает невозможной поставку оружия Саудовской Аравии из-за убийства журналиста.
Обновлено в 16:29
Политика

Российский МИД осудил расширение санкций США против Кубы

МИД России осуждает действия Вашингтона по расширению ограничений против Гаваны, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 18:03
Политика

В Белый дом привезли главную рождественскую елку США

В 2017 году Трамп впервые на посту президента зажег огни на главной рождественской елке в США.
Обновлено в 18:25
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