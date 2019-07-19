с чего всё началось

19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.

Политика Иран заявил о задержании британского танкера Угрозы Британии Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.

Происшествия В Чите школьница угнала машину, чтобы добраться до дома 14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.

Здоровье В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики «Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.

Армия и оружие В США задумались о снижении призывного возраста В США обсуждают возможность снижения призывного возраста до 16 лет, пишет The Washington Times.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Общество На Урале в выходные ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер «Синоптики объявили штормовое предупреждение – 20 и 21 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Политика Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.

Технологии Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк» Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Политика Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала в фейсбуке на продление ареста главе "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

Общество Губернатор Приамурья Василий Орлов ответил на обращение работников скорой помощи Благовещенска 500 миллионов рублей, которые озвучены в обращении, это сумма на пять лет обслуживания, включая страховку, зарплаты, материалы.

Политика В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.

Происшествия Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.