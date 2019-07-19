Политика
Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычныхКапитал страны вчера в 12:13
19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.
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с чего всё началось
На здании пиццерии в украинских Черновцах появилась табличка с изображением перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага, сообщает Страна.ua.Вести.Ruвчера в 11:29
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