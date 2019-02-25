Украинская певица Maruv не поедет на ЕвровидениеRT на русском вчера в 11:51

Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение

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