Энергетика

Украинская оппозиция потребовала снизить тарифы на газ
Красная весна
вчера в 12:12

В Раде зарегистрирован законопроект о снижении тарифов на газ в стране. Об этом заявил кандидат на пост президента Украины Юрий Бойко, 12 января сообщается на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».
Красная веснавчера в 12:12

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«Оппозиционная платформа» призвала Раду снизить тарифы на газ

Экономика сегоднявчера в 06:33

Кандидат в президенты Украины Бойко предложил снизить тарифы на газ

Телеканал 360°вчера в 07:17

Кандидат в президенты Украины предложил снизить стоимость газа для населения

ПолитРоссиявчера в 07:04

«Оппозиционная платформа» выступила за снижение газовых тарифов на Украине

iReactorвчера в 06:45

Украинская оппозиция потребовала снизить тарифы на газ

Красная веснавчера в 12:12

«Оппозиционная платформа» предложила Раде снизить тарифы на газ

РИА Новостивчера в 05:00

Оппозиция в Украине требует снизить тарифы на газ

Национальная служба новостейвчера в 05:33
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Армия и оружие

Замену пистолету Макарова пустят в производство

Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими

Неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии 12 января.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Одно из помещений нефтеперерабатывающего завода города Уфы загорелось в воскресенье на площади 150 квадратных метров, спасатели тушат возгорание, сообщил РИА Новости представитель МЧС Башкирии.
Обновлено в 02:11
Политика

На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.
Обновлено в 00:59
Политика

Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2

Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Футбол

Марадона успешно прооперирован в Буэнос-Айресе

Обновлено в 00:15
Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Симферополе самолета вылетели в Москву

Резервный борт с 143 пассажирами, вернувшимися в субботу вечером после взлета из Симферополя в аэропорт Крыма, вылетел ночью в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 01:20
Политика

Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным

По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

National Interest описал «кошмар» США с участием России и Китая

Ранее Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Появилось видео взрыва в клубе в Перу

Обновлено в 02:25
Происшествия

Чагин и Каргинов навестили сбитого «КамАЗом» зрителя «Дакара»

Руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач Ирина Зеленкова навестили в больнице болельщика, который попал под колеса машины российского экипажа.
Обновлено вчера в 16:33
Спорт

Евгений Плющенко попал в больницу

Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено вчера в 17:08
Космос

Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

Нефтехимический завод загорелся на Украине

Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие

В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством

Обновлено вчера в 20:59
Политика

На границе США и Мексики обнаружили туннель

Обновлено вчера в 19:59
Хоккей

Женская сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019

Женская сборная России потерпела поражение в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 0:3. В начале второго периода финкам удалось забросить две шайбы подряд и выйти вперёд, после чего тренерский штаб принял решение сменить вратаря — Анна Алпатова заменила Дарью Гредзен.
Обновлено в 01:06
Спорт

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Мардеева снялся с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" Айрата Мардеева досрочно завершил выступление на ралли-рейде "Дакар"-2019, который проходит в Перу.
Обновлено в 00:07
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено вчера в 10:26
Хоккей

Овечкину зашили рану на руке во время матча

Отмечается, что Овечкин досрочно покинул скамейку запасных: медики оказали ему необходимую помощь, зашили рану, и он вернулся на лед.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Япония создаст ударные самолеты электронной войны

Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает 13 января газета «Иомиури».
Обновлено вчера в 20:43
Общество

Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Обновлено 10 января в 03:37
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Хоккей

Гол Панарина привел «Коламбус» к победе над «Вашингтоном»

Обновлено вчера в 22:20
Политика

Киевский храм с могилой основателя Москвы может отойти Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко и глава новой украинской церкви Епифаний побывали в храме Спаса на Берестове в Киеве, где покоится основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

Рейтинг Трампа стремится вниз на фоне продолжающегося шатдауна

В США рухнул рейтинг президента Дональда Трампа на фоне приостановления работы федерального правительства.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

ВСУ разместили возле ЛНР вертолеты и 150 единиц военной техники

Обновлено вчера в 10:45
Здоровье

Онкологи назвали основные симптомы рака

Сотрудники лондонского онкологического центра «Макмиллан» назвали семь основных симптомов, свидетельствующих о наличии рака.
Обновлено вчера в 03:32
Политика

В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 23:56
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Юрий Анатольевич Бойко
Украинский депутат
Украинский политический деятель. Депутат Верховной рады Украины VI и VIII созыва. С сентября 2014 года до 20 ноября 2018 глава политической силы «Оппозиционный блок» и её парламентской фракции. 20 ноября 2018 года был исключён из Оппозиционного блока «за предательство интересов избирателя».
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