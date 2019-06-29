Общество

Украинская нация признана самой сексуальнойВести.Ru 11:51

Самыми сексуальными в мире назвали украинцев участники опроса, проведенного порталом для путешественников Big Seven Travel. В качестве вероятной причины названы выдающиеся внешние данные — недаром, подчеркивается в опросе, так много моделей — выходцы с Украины.
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Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире

ФАН11:54

Армян включили в десятку самых сексуальных национальностей мира

Rusarminfo.ruвчера в 05:02

Определена самая сексуальная нация в мире

Газета.Ru11:27

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Известия09:57

Туристы назвали украинцев самой сексуальной нацией

Говорит Москва08:56

Определена самая сексуальная нация в мире

Lenta.ru05:46

Украинская нация признана самой сексуальной

Вести.Ru11:51
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Футбол

Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»

Обновлено в 11:14
Происшествия

Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина

Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
Обновлено в 12:34
Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Экономика

Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России

Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России 1 июля исполнится десять лет запрету в России казино и игровых автоматов за пределами специально выделенных зон.
Обновлено в 03:58
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Обновлено в 05:42
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех

В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Общество

Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Авто

УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Футбол

Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

Обновлено в 08:53
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Политика

Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США

Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона.
Обновлено в 11:39
Авто

Mercedes-Benz начинает выпуск гибридного хэтчбека A250e

В составе гибридной установки нового Mercedes-Benz A250e будет работать топливный 1,3-литровый турбомотора и электродвигатель, суммарная мощность которых составит 258 л.с. В качестве трансмиссии используется 8-диапазонная автоматическая коробка передач.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Политика

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В США расстреляли известного рэпера

Обновлено в 10:35
Политика

Немецкий политик призвала к отмене санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Общество

Организаторы «Тавриды» объяснили спектакль с целующимися юношами

Арт-директор проходящего в Крыму форума «Таврида» Сергей Хоменок рассказал о «подставе» со спектаклем, в котором показали целующиеся однополые пары.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Политика

СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Футбол

Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»

Вратарь «Монако» Альваро Фернандес стал игроком испанской «Уэски». Сообщается, что соглашение с 21-летним игроком подписано на три года.
Обновлено в 10:50
Футбол

Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии

Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
Обновлено в 10:35
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Ваккер»

Сегодня, 29 июня, тульский "Арсенал" в Австрии сыграл очередной контрольный матч. Соперником "канониров" стала команда "Ваккер" из Инсбрука.
Обновлено в 12:22
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