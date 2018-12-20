Политика
Сегодня, 21 декабря легендарный советский транспортный реактивный самолет Ан-225 «Мрия» отмечает 30-летие со дня своего первого полета. Это настоящий корабль неба, рекорды которого до сих пор не могут побить.
Экономика сегоднявчера в 03:04
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Советская «Мрия» умерла: почему авиастроение Украины «не взлетело» в 2018 году
Слово и Деловчера в 03:34
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Политика
Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы
22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Политика
В США приостановлена работа правительства
В Соединённых Штатах официально произошла приостановка работы федерального правительства из-за того, что представители Демократической и Республиканской партий так и не смогли договориться по поводу финансирования стены на южной границе.
Обновлено в 00:44
Политика
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 08:20
Политика
В российских школах появятся старшие и ведущие учителя
Для обучения и координации преподавателей вводятся должности старшего и ведущего учителя.
Обновлено в 08:05
Политика
Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД
Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии танков ВСУ в Донбасс
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители
Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.
Обновлено в 08:21
Политика
Володин винит министерства России и Белоруссии в срыве отмены роуминга
Профильные министерства России и Белоруссии сорвали исполнение поручений президентов двух стран об отмене роуминга.
Обновлено в 03:38
Политика
Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки
Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.
Обновлено в 07:36
Политика
На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок РБМК
Обновлено в 02:48
Политика
Bloomberg узнал о планах Трампа уволить председателя ФРС
Президент США Дональд Трамп недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой ставки и рассматривает возможность увольнения председателя регулятора Джерома Пауэлла, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:50
Политика
Железные дороги Украины признали нехватку российских запчастей
Администрация железных дорог Украины (АО «Укрзализныця») представила отечественным производителям каталог запчастей, которые срочно требуют замены.
Обновлено в 03:36
Политика
В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225
Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО
Эксперт Уилл Флэнниган заявил, что демонстрация возможностей российского танка Т-14 "Армата", которая состоялась в 2015 году, сделала очевидным устаревание боевых танков НАТО Challenger 2 (Британия) и M1A2 Abrams (США), пишет The National Interest.
Обновлено в 04:52