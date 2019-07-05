Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географиюGazeta.SPb вчера в 22:55

Пресс-служба Владимира Зеленского написала новость на сайте администрации президента Украины с ошибкой — ее сотрудники назвали Торонто, куда отправился президент, столицей Канады. Неточность заметила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко, о чем написала в своем Facebook.
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Ирина Геращенко
На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.
— Ирина Геращенко, украинский политикDaily Storm вчера в 21:27

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Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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