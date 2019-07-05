На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.

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