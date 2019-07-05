Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географиюGazeta.SPb вчера в 22:55
Пресс-служба Владимира Зеленского написала новость на сайте администрации президента Украины с ошибкой — ее сотрудники назвали Торонто, куда отправился президент, столицей Канады. Неточность заметила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко, о чем написала в своем Facebook.
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На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.
— Ирина Геращенко, украинский политикDaily Storm вчера в 21:27
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Политика
Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
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Общество
Телефоны в школах хотят запретить
В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сообщила о разводе с мужем после 9 лет брака
Эстрадная певица Лолита Милявская сообщила подписчикам микроблога о намерении развестись со своим мужем Дмитрием.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной администрации Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован 5 июля на сайте главы государства.
Обновлено в 07:47
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке
Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Политика
Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Единоборства
Дольф Лундгрен признался в симпатиях к Федору Емельяненко
Американский актер Дольф Лундгрен в интервью YouTube-каналу TheMacLife высказался о российском бойце смешанного стиля (ММА) Федоре Емельяненко.
Обновлено в 07:43
Политика
Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова снялась в откровенной фотосессии
Откровенная фотосессия состоялась в рамках рекламы нижнего белья. Дочь Ларисы Гузеевой часто шокирует пользователей Сети.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Онкологи объяснили рост смертности от рака в Воронежской области
После заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о «вспышке» смертности от онкологии в Воронежской области, региональный департамент здравоохранения дал комментарий по теме на своем официальном сайте.
Обновлено в 04:27
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Тегеране грузовик врезался в стену посольства России
Обновлено в 07:54
Экономика
Российский сухогруз «Иван Лопатин» продадут с аукциона в Литве
Арестованный российский сухогруз «Иван Лопатин», являющийся собственностью «Мурманского морского пароходства», продадут с аукциона в Литве.
Обновлено в 05:47
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного
Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 15:25
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение»
Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".
Обновлено в 07:45