Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕDaily Storm вчера в 05:07

Они покинули, да. Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы.

Делегация Украины покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, украинские делегаты готовы вернуться, но только для обсуждения вопросов по наложению санкций на Россию.

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