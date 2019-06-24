Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о КрымеРИА Новости 14:15

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

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