Политика
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседанийРИА Новости 05:27
Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня. Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
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с чего всё началось
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в социальной сети Facebook, что украинские делегаты вернутся в зал заседаний только 26 июня, когда будет рассматриваться вопрос оспаривания полномочий российской делегации в ПАСЕ.Наша версия08:15
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