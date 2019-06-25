Политика
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседанийРИА Новости 05:27
Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня. Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Политика
Прошение об отставке Евкурова не стало сюрпризом для Кремля
Заявление главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом для Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, а Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Авторы ролика просят вернуть на должность худрука театра Татьяну Доронину, которая, как утверждают актеры, была лишена всех полномочий «в нарушение приказа Минкульта».
Обновлено в 04:29
Авто
Nissan запустил проект виртуальных продаж автомобилей City Hub
Nissan открыл свой первый виртуальный шоу-рум по продажам автомобилей.
Обновлено в 02:32
Экономика
В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Экономика
Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме
Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Экономика
В Свердловской области увеличился средний размер микрозайма
Средний размер микрозайма в Свердловской области по данным за первый квартал 2019 года составил 7 тысяч 870 рублей, сообщает НБКИ.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Момент столкновения двух немецких истребителей сняли на видео
В Twitter опубликован видеоролик, на котором запечатлен момент столкновения во время выполнения маневра двух истребителей ВВС США.
Обновлено вчера в 12:49
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Космос
В NASA рассказали о новой миссии по изучению Солнца
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
На пенсионерку из Челябинска завели дело из-за комментария «ВКонтакте»
Женщина положительно отозвалась в соцсети о студенте из Архангельска, который устроил взрыв в приёмной ФСБ.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пассажирский автобус попал в ДТП в Новосибирске
Обновлено в 04:59
Футбол
ЦСКА отправился на тренировочный сбор в Австрию без Марио Фернандеса
ЦСКА отправился на предсезонный сбор в Австрию, где позднее к нему присоединится защитник команды Марио Фернандес, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 04:27
Общество
Росреестр изменил данные о владельце особняка подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова
Рыночная стоимость каждого особняка, по данным "Новой газеты", оценивается в 65 – 70 млн руб. О деле Ивана Голунова — в публикации "Ъ" "Дело закрыто, вопросы остались".
Обновлено в 06:02
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в бикини
Соня Киперман, дочь российской певицы Веры Брежневой, проживающая в США, опубликовала в соцсети «Инстаграм» фотографию, где предстала перед подписчиками в черном бикини.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:17
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз
Между РФ и Мальдивами действует соглашение о воздушном сообщении от 1995 года.
Обновлено вчера в 07:41
Экономика
Доля среднего класса в России сократилась до минимума за 15 лет
Доля совокупного дохода домохозяйств среднего класса в России в 2014 году составила 48%, а в 2018 году — только 39%.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Политика
Порошенко призвал переименовать Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на фоне антироссийских протестов Грузию необходимо переименовать в Сакартвело.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Убивший пациентку воронежского онкодиспансера аппарат использовали без регистрации 14 лет
Аппарат, который 22 мая раздавил 51-летнюю пациентку во время лучевой терапии, в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере использовали на протяжении 14 лет без необходимой регистрации.
Обновлено в 06:03