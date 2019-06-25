Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседанийРИА Новости 05:27

Дискуссия по докладу о полномочиях состоится в среду во второй половине дня. Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
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