Политика
Украинская делегация покинула ПАСЕПолитическая Экспертиза 12:26
Депутат из Украины Алексей Гончаренко заявил, что делегация Незалежной уходит из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает РИА Новости. Как сообщает информационное агентство, о решении украинской стороны заявил депутат из Киева.
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