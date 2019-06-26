Политика

Украинская делегация покинула ПАСЕПолитическая Экспертиза 12:26

Депутат из Украины Алексей Гончаренко заявил, что делегация Незалежной уходит из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает РИА Новости. Как сообщает информационное агентство, о решении украинской стороны заявил депутат из Киева.
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Украинская делегация объявила, что покидает ПАСЕ

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Делегации семи стан покинули ПАСЕ, протестуя против возвращения России

ТАСС13:08

Украинская делегация в знак протеста покинула заседание ПАСЕ

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Украина уходит из ПАСЕ из-за России

Газета.Ru12:22

Украинцы покинули заседание ПАСЕ после подтверждения полномочий делегации РФ

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РБК12:13

Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ после решения по России

RT на русском12:24
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Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей

Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
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Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
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Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
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В «Удинезе» ожидают перехода Бекао в июле

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Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы

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НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
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Кристина Романова опубликовала в Instagram фотографию, спровоцировав слухи о второй беременности.
Обновлено в 12:25
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Космос

NASA объявило конкурс названий для ровера «Марс-2020»

Старт миссии запланирован на июль 2020 года. Если запуск пройдет по расписанию, то ровер прибудет к Красной планете в феврале 2021-го.
Обновлено в 05:59
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
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Пеп Гвардиола: «Я вернусь в „Барселону“, но не в качестве президента»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что вернется в «Барселону», но не на должность президента.
Обновлено в 14:33
Космос

Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены

Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Кино

Сериал «Локи» покажет новое развитие персонажа

Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта.
Обновлено в 06:52
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Политика

В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

США предъявили Турции ультиматум по С-400

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Турция не получит истребители F-35, если купит российские зенитные ракетные комплексы C-400.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:03
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено в 03:18
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Энергетика

Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли

Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено в 08:06
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей

Глава Роскомнадзора добавил, что компания снизила фильтрацию запрещённого в России контента до 70 процентов.
Обновлено в 06:25
Здоровье

Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг

Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
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