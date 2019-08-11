Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТПРИА Новости 06:41
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии. Генеральный директор театра Олег Орищенко рассказал, что в момент ДТП артистка ехала с мужем в маршрутном такси из Борисполя в Харьков.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
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Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
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Врачи назвали способы борьбы с гипертонией
Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
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Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
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ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Ахмат — Спартак 0:0 (1-й тайм)
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
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Армия и оружие
Ленинградская армия ВВС и ПВО приняла участие в обучении на полевом лагерном сборе
Свыше 1200 военнослужащих войск РХБ защиты ЗВО и Ленинградской армии ВВС и ПВО вышли на полевые лагерные сборы на полигоне Постоялые дворы.
Обновлено в 11:38
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
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В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Волейбол
Семёнов и Лешуков вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Общество
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет
За первые десять дней месяца самой холодной стала ночь 5 августа. Теплее всего было днем 8 августа - воздух прогрелся почти до 26 градусов.
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Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании
Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
Обновлено вчера в 15:51
Политика
В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Появилось видео демонстрации ракетного комплекса «Кинжал»
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Кошки делают много странных вещей. И поедание травы — не исключение.
Обновлено 09 августа в 12:29
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Политика
РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube
В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:50
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно
Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:16
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29