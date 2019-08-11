Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТПРИА Новости 06:41

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии. Генеральный директор театра Олег Орищенко рассказал, что в момент ДТП артистка ехала с мужем в маршрутном такси из Борисполя в Харьков.
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Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

ТАСС09:25

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

РИА Новости06:41

Умерла украинская балерина Светлана Исакова

RT на русском07:26

Балерина Светлана Исакова погибла в ДТП, возвращаясь из отпуска

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В ДТП погибла известная украинская балерина

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Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

РБК08:53

Солистка Харьковского театра оперы и балета погибла в автокатастрофе

РЕН ТВ05:45
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Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
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Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
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Четверо бойцов патруля "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в результате взрыва в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает проправительственная газета al-Watan.
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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