Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии. Генеральный директор театра Олег Орищенко рассказал, что в момент ДТП артистка ехала с мужем в маршрутном такси из Борисполя в Харьков.

Шоу-бизнес Фадеев отказался продюсировать Наргиз Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.

Финансы Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.

Политика В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Наука В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского попугая Доказательства существование попугая были обнаружены в окаменелостях около Сент-Батанса в южном регионе Новой Зеландии, области, которая оказалась богатым источником окаменелостей в период миоцена, который простирается примерно от пяти 5 до 23 миллионов лет назад.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Футбол «Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Лень долгое время мешала Фадееву сбросить лишний вес Фитнес-тренер Эрика Левинская, работавшая раньше с Максимом Фадевым, считает, что причиной была обычная лень.

Политика Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев для встречи с Зеленским "18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях", - говорится в заявлении пресс-службы .

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.

Гаджеты Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Финансы Рубль нашел поддержку у мировых центробанков Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.

Футбол Цорн отправился во Францию на переговоры по новичкам «Спартака» Сообщается, что гендиректор клуба Томас Цорн уже вылетел во Францию для переговоров.

Культура Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Здоровье Врачи назвали способы борьбы с гипертонией Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.