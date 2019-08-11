Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТПРИА Новости 06:41
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии. Генеральный директор театра Олег Орищенко рассказал, что в момент ДТП артистка ехала с мужем в маршрутном такси из Борисполя в Харьков.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Фадеев отказался продюсировать Наргиз
Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено 08 августа в 03:56
Финансы
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Экономика
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Политика
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено 09 августа в 17:23
Наука
В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского попугая
Доказательства существование попугая были обнаружены в окаменелостях около Сент-Батанса в южном регионе Новой Зеландии, области, которая оказалась богатым источником окаменелостей в период миоцена, который простирается примерно от пяти 5 до 23 миллионов лет назад.
Обновлено 08 августа в 14:14
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Лень долгое время мешала Фадееву сбросить лишний вес
Фитнес-тренер Эрика Левинская, работавшая раньше с Максимом Фадевым, считает, что причиной была обычная лень.
Обновлено в 07:39
Политика
Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев для встречи с Зеленским
"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях", - говорится в заявлении пресс-службы .
Обновлено в 06:39
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei
На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
Обновлено в 02:20
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Цорн отправился во Францию на переговоры по новичкам «Спартака»
Сообщается, что гендиректор клуба Томас Цорн уже вылетел во Францию для переговоров.
Обновлено в 08:30
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК Салют
Обновлено вчера в 05:57
Культура
Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек
Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.
Обновлено в 08:39
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Здоровье
Врачи назвали способы борьбы с гипертонией
Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
Обновлено вчера в 15:47
Хоккей
«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» по буллитам
Обновлено в 05:43
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Общество
Дом Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace принес извинения за выпуск футболок с принтом, где была изображена некорректная карта Китая.
Обновлено в 09:17