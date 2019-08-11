Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТПРИА Новости 06:41
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии. Генеральный директор театра Олег Орищенко рассказал, что в момент ДТП артистка ехала с мужем в маршрутном такси из Борисполя в Харьков.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:23, Вашингтон
Футбол
Дзюба «наказал» Малкома за попадание мячом в судью
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба "наказал" одноклубника Малкома за эпизод, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:57
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Политика
Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу незаконных акций
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал исход морской войны между США и Россией
Обновлено в 06:04
Происшествия
Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины
Обновлено 09 августа в 09:32
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Футбол
Виллем II — Витесс 0:2
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Музыка
Завтра в Тамбове прозвучат «Песни над Цной»
Откроет программу постоянный участник фестиваля — Камерный хор имени Рахманинова.
Обновлено 09 августа в 11:55
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко во второй раз защитила титул
Чемпионка UFC Валентина Шевченко провела вторую успешную защиту титула, победив американку Лиз Кармуш.
Обновлено в 05:09
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 может получить выдвижную камеру
Источник, предполагает, что это может быть грядущий флагман Xiaomi – Mi Mix 4. Тот самый, у которого будет 108-мегапиксельная камера.
Обновлено в 02:53
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Минфин Великобритании выпустит новые монеты в честь Brexit
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид предложил правительству ввести в оборот особую партию монет достоинством в 50 пенсов, которые будут посвящены выходу страны из Европейского союза.
Обновлено в 07:54
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Общество
Минздрав составил рейтинг регионов России по числу жителей с ожирением
Обновлено вчера в 06:00
Игры
Ролик о Mega Drive Mini и стилбуки Cyberpunk 2077 в РФ: лучшее на Игромании за неделю
Прошедшая неделя была богата на события в игровом мире.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmony OS
Китайская компания Huawei в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019 анонсировала собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено 09 августа в 04:45
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43