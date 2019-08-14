Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существованиеRT на русском 05:56
Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на сообщение, опубликованное в парламентской газете «Голос Украины».
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Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале
Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».
Обновлено в 05:38
Общество
Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе
РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»
Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:09
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали на взлете
Самолет Boineg-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за потери детали при взлете.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Наука
Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Известный болельщик «Спартака» впал в кому после ДТП
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах фанатов футбола как Алексей "Бахыт", впал в кому после того, как попал в ДТП.
Обновлено в 02:15
Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 13:03
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Футбол
Жена Мамаева посетила мужа в колонии
Обновлено в 04:55
Политика
Хантсман назвал свое главное достижение на посту посла США в РФ
Сохранение «открытых дверей» для предпринимателей является одним из главных достижений посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Петербургский стартап поможет Huawei с дополненной реальностью
Новые смартфоны Huawei с приложением дополненной реальности появятся на рынке в первом квартале следующего года.
Обновлено в 06:12
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Общество
Условия выплаты пособия на детей изменятся
Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Наука
Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым
В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.
Обновлено 12 августа в 15:14
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 05:27