В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Экономика В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.

Политика В России ответили на слова британского постпреда о Крыме Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.

Происшествия Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Политика Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.

Происшествия При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Политика Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.

Происшествия Шестилетний мальчик из Башкирии пропал в горах Кабардино-Балкарии "В 16.10 мск в среду поступила информация, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су пропал мальчик 2013 года рождения из Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Политика В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Политика В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.

Авто Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации На странице в Facebook южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые официальные изображения нового внедорожника Mohave 2020 модельного года.

Армия и оружие В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.

Футбол «Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.

Политика Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию» Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Финансы Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Футбол В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе к Венгеру Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об интересе к экс-наставнику Арсену Венгеру, информация о котором появилась во французских СМИ.

Космос Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.

Экономика Сбербанк во II квартале направил почти 20 млрд рублей на инновации и техническое развитие Как отмечается в документе, в Сбербанке создано девять инновационных лабораторий, в ключевые задачи которых входит осуществление постоянного мониторинга новых технологий, внедрение инновационных решений в продукты и услуги банка, проведение прикладных научных исследований совместно с национальными университетами и научными центрами.

Энергетика Польша намерена поднять плату за транзит российского газа Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.

Экономика Долговой рынок США подает сигналы бедствия Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.