Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существоватьИзвестия 07:45
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Угроза рецессии в Германии растет
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Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
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Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года.
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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
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Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Меркель назвала «хорошие причины» для размещения войск США в Германии
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Обновлено в 09:18
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
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Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа
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Политика
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Мэрия Сургута уточнила размеры нефтяного пятна на реке Сайма
Нефтяные продукты, попавшие в реку Сайма в Сургуте, образовали радужную пленку площадью около 2 тысяч квадратных метров, заявили в мэрии города.
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Армия и оружие
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Военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама за последнее время заметно активизировалось, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе встречи со своим вьетнамским коллегой - начальником Генштаба Вьетнамской народной армии генерал-полковником Фан Ван Зянгом.
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