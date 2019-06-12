Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к ДонецкуИзвестия 13:32

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку. Об этом в эфире радиостанции «Армия FM» заявил официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. Он отметил, что расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет всего 100–250 м.
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с чего всё началось
— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM
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Life.ru14:25

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Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

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Царьград17:35

Украинская армия вплотную подошла к границе Донецка

News.ru10:31

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Известия13:32

СМИ: Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Национальная служба новостей10:14

Украинская армия вплотную приблизилась к границе Донецка

РЕН ТВ10:01

Украинская армия подошла вплотную к Донецку

Газета.Ru15:21
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