Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к ДонецкуИзвестия 13:32
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку. Об этом в эфире радиостанции «Армия FM» заявил официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. Он отметил, что расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет всего 100–250 м.
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с чего всё началось
— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM".Life.ru14:25
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