Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к ДонецкуLenta.ru 13:50
Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли новые позиции в Марьинке, примерно в ста метрах от Донецка. Об этом заявил в эфире радиостанции «Армия FM» официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
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с чего всё началось
— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM".Life.ru14:25
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