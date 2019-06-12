Украинская армия подошла вплотную к ДонецкуГазета.Ru вчера в 15:21

с чего всё началось

Украинские военные сообщили о том, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады закрепились на новых позициях в городе Марьинка в Донбассе и теперь отряды ВСУ остановились в 100 метрах от села Александровка и собственно Донецка.

Кино Disney объявил о перезапуске «Чипа и Дейла» Новую версию мультсериала о забавных бурундуках Чипе и Дейле компания снимет для своего стримингового сервиса Disney+.

Политика Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.

Политика Путин уволил двух генералов из дела Голунова Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Футбол Бреев и Чиркин покинули «Оренбург» Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец» Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Происшествия СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Финансы Российские международные резервы превысили $500 млрд В Центробанке заявили, что международные резервы России превысили $500 млрд. Об этом говорится на сайте регулятора.

Космос Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Экономика В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

Политика Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.

Общество Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.

Происшествия Мамаев назвал происходящее в суде позором Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Шоу-бизнес Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.

Финансы ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

Шоу-бизнес Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.

Здоровье В Чехове и Орехово‐Зуеве началось анонимное тестирование на ВИЧ В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Политика Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.

Футбол Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Общество Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Общество В Татарстане ночью прогнозируют заморозки В целом, завтра в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный.

Кино Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).

Армия и оружие Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Общество Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.

Происшествия В Белоруссии казнили убийцу трех человек В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.