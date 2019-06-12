Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к ДонецкуГазета.Ru вчера в 15:21
Украинские военные сообщили о том, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады закрепились на новых позициях в городе Марьинка в Донбассе и теперь отряды ВСУ остановились в 100 метрах от села Александровка и собственно Донецка.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM".Life.ruвчера в 14:25
Подробнее о событии
Показать все источники
В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку
Национальная служба новостейвчера в 10:40
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Кино
Disney объявил о перезапуске «Чипа и Дейла»
Новую версию мультсериала о забавных бурундуках Чипе и Дейле компания снимет для своего стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 03:52
Политика
Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ
Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Футбол
Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»
Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Финансы
Российские международные резервы превысили $500 млрд
В Центробанке заявили, что международные резервы России превысили $500 млрд. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 09:10
Космос
Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем
Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Экономика
В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Политика
Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов
Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.
Обновлено в 08:31
Общество
Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
Обновлено в 04:00
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Здоровье
В Чехове и Орехово‐Зуеве началось анонимное тестирование на ВИЧ
В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 08:59
Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Футбол
Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество
В Татарстане ночью прогнозируют заморозки
В целом, завтра в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный.
Обновлено в 05:03
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО
В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Политика
МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше
Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:05