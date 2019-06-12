Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к ДонецкуГазета.Ru вчера в 15:21
Украинские военные сообщили о том, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады закрепились на новых позициях в городе Марьинка в Донбассе и теперь отряды ВСУ остановились в 100 метрах от села Александровка и собственно Донецка.
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с чего всё началось
— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM".Life.ruвчера в 14:25
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В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку
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