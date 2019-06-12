Армия и оружие

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от ДонецкаREGNUM 09:17

Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров. Об этом в эфире «Армия FM» рассказал пресс-офицер 24-ой бригады ВСУ Назар Ильницкий.
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Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

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