Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 маяBFM.ru вчера в 04:40

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
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«Определен день Х». Зеленский вступит в должность президента Украины 20 мая

ТАСС08:10

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая

Газета.Ru08:54

Названа дата инаугурации Зеленского

iReactor04:27

Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского

RT на русском04:14

Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского

РБК04:11

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

РИА Новости05:49

Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая

Говорит Москва04:40
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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