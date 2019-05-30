Украинская Рада обеспокоилась положением коренных народов РоссииВечерний курьер 08:41

Ранее появилась информация, что Рада с четвертой попытки приняла обращение к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО и к парламентам других стран, касающееся якобы «ущемленных» прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе крымских татар.

с чего всё началось

Депутаты Рады после трех неудачных попыток все же проголосовали за обращение в международные организации с осуждением внутренней политики Москвы в отношении коренных народов. Документ направлен в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, НАТО и парламентариям ряда стран.

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