Политика
Украино-российский телемост пройдет на российском телевиденииLenta.ru 10:23
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении. Об этом заявил член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, передает «Интерфакс».
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