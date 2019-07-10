Политика

Украино-российский телемост пройдет на российском телевиденииLenta.ru 10:23

Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении. Об этом заявил член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, передает «Интерфакс».
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Телемост с Украиной пройдет на российском телеканале

Взгляд.ру10:45

Медведев осудил давление Киева на канал NEWSONE из-за инициативы телемоста с Россией

RT на русском13:40

Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении

Lenta.ru10:23

Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности

РИА Новости11:37

Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении

Газета.Ru10:37

Телемост Украины с Россией пройдет в студии «России 1»

Коммерсантъ11:52

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Интерфакс10:15
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон

Киев в бешенстве: телемост с Украиной перенесли на «Россию-1»

Вести.UZ12:36
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Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею

Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

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Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге

Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.
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Армия и оружие

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Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android

Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Общество

Подтвердить инвалидность станет проще

Госдума приняла законопроект, упрощающий процедуру подтверждения инвалидности, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг

Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
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Транспорт

В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты

Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.
Обновлено в 13:50
Экономика

Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.
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Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика

Поклонская посоветовала Зеленскому кандидатов для преследования

Обновлено в 13:02
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Авто

Названы самые популярные в России автомобили до 1 млн рублей

Эксперты «Автостата» составили список самых продаваемых в России автомобилей стоимостью от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
Обновлено 08 июля в 10:27
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Финансы

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
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Общество

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Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
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Политика

В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина

Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
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Кино

Сэм Рэйми заявил о планах снять новых «Зловещих мертвецов»

Обновлено в 09:35
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала

Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
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Происшествия

В США на шоссе из машины высыпались деньги

Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
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В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
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Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемы

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Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
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Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
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Футбол

«Волгарь» представил новый логотип. И все подробно объяснил

"Волгарь" представил новый логотип, информирует пресс-служба. Астраханский клуб подробно объяснил все элементы нового логотипа.
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