Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновникаГазета.Ru вчера в 15:20
Жительницы Украины организовали флешмоб в ответ на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые девушки напоминают проституток. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
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Обновлено вчера в 21:06
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
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К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки Boeing
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Названы главные враги Зеленского
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Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 20:03
Спорт
Гонка «Тур де Франс» приостановлена из-за непогоды
Девятнадцатый этап шоссейной многодневной велогонки приостановлен из-за сильного града и опасности оползня.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Госдума приняла закон о «дачной амнистии»
В России «дачная амнистия» будет продлена до марта 2021 года.
Обновлено 25 июля в 09:25
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
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Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Остановивший вирус WannaCry хакер избежал тюрьмы в США
Остановивший в 2017 году вирус-вымогатель WannaCry британский программист и специалист по кибербезопасности Маркус Хатчинс избежит тюремного заключения в США, которое ему грозило за создание другого вредоносного ПО.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
СМИ узнали сроки запуска Apple Card
Выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs под названием Apple Card начнется в первой половине августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию ЛНР
Сегодня, 26 июля, Служба безопасности Украины в очередной раз «подтвердила» излюбленную формулировку украинский властей «Донбасс — это Украина» и заблокировала механизм пассажирских перевозок от Одессы к Луганской Народной Республике и в обратном направлении.
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Общество
Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области
Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 22:03
Технологии
Ростех создает оборудование для раздачи Wi-Fi из-под земли
Концерн «Автоматика», входящих в Ростех, создает оборудование для раздачи Wi-Fi.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Трюдо: Канада намерена заключить торговую сделку с Великобританией
Вступивший в должность главы британского кабмина Борис Джонсон провел телефонные переговоры со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
На Украине предсказали военный ответ РФ за задержание танкера
Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский сообщил, что задержание российского танкера Nika Spirit в Одесской области спровоцирует Москву на военный ответ.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Примерьте мою корону: Виктория Лопырева отмечает день рождения
Супермодели сегодня исполнилось 36 лет. Виктория Лопырева сегодня отмечает день рождения.
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 08:15
Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено вчера в 00:36