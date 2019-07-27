Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновникаРИА Новости 14:51
Накануне чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, признался в фейсбуке, что считает приличных девушек "королевами". По его мнению, они никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
Обновлено в 02:52
Авто
В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Авто
Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год
Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено в 08:59
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Футбол
Гарет Бэйл перейдет в китайский клуб
Обновлено в 16:19
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 17:45
Футбол
Хавбек АЗ Тил сообщил о желании перейти в «Спартак»
Обновлено в 10:00
Политика
Лукашенко заявил, что ни за какие деньги не отвернется от России
По словам Лукашенко, Белоруссия стремится к партнерству с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, однако не готова к разрыву дружеских отношений с братской Российской Федерацией «ни за какие деньги».
Обновлено в 10:42
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Политика
Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 10:51
Политика
Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО
Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 16:22
Здоровье
Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Политика
В Белом доме не рассчитывают на прорыв на торговых переговорах с Китаем в Шанхае
Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, 30 июля в Шанхае начнется очередной раунд консультаций с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина.
Обновлено в 11:16
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве
Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но нередко у них возникали конфликты с отдыхающими на площади.
Обновлено в 19:03
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 08:15
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Политика
Суд в Киеве обязал СБУ расследовать «захват власти» Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко о возможном захвате власти.
Обновлено в 09:04
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета
Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.
Обновлено в 19:24
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.
Обновлено в 16:53
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Друзья рассказали об убитой в Раменском девушке
Друзья убитой в подмосковном Раменском Натальи Басовой никогда не слышали об Артеме Шустове, которого ранее задержали по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 07:31