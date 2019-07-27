Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновникаРИА Новости 14:51

Накануне чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, признался в фейсбуке, что считает приличных девушек "королевами". По его мнению, они никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников.
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Украинки массово оголились в ответ на оскорбления чиновника

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Украинки ответили флэшмобом в Сети на оскорбление чиновника

Российская газета16:34

Украинки ответили на высказывание чиновника массовым обнажением

Вести.Ru16:27

Украинки массово оголились из-за оскорбившего девушек чиновника

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Названные проститутками украинки массово оголились

Lenta.ru15:37

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Газета.Ru15:20

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

РИА Новости14:51
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
Космос

На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры

Обновлено в 02:52
Авто

В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Авто

Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год

Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено в 08:59
Политика

МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Футбол

Гарет Бэйл перейдет в китайский клуб

Обновлено в 16:19
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Обновлено в 17:45
Футбол

Хавбек АЗ Тил сообщил о желании перейти в «Спартак»

Обновлено в 10:00
Политика

Лукашенко заявил, что ни за какие деньги не отвернется от России

По словам Лукашенко, Белоруссия стремится к партнерству с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, однако не готова к разрыву дружеских отношений с братской Российской Федерацией «ни за какие деньги».
Обновлено в 10:42
Политика

Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Политика

Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 10:51
Политика

Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО

Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 16:22
Здоровье

Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:16
Политика

В Белом доме не рассчитывают на прорыв на торговых переговорах с Китаем в Шанхае

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, 30 июля в Шанхае начнется очередной раунд консультаций с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина.
Обновлено в 11:16
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве

Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но нередко у них возникали конфликты с отдыхающими на площади.
Обновлено в 19:03
Гаджеты

В России представили смартфон Honor 20 Pro

Обновлено вчера в 08:33
Экономика

На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов

С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Энергетика

Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года

Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 08:15
Политика

Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Политика

Суд в Киеве обязал СБУ расследовать «захват власти» Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко о возможном захвате власти.
Обновлено в 09:04
Общество

Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета

Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.
Обновлено в 19:24
Музыка

Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону

Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.
Обновлено в 16:53
Общество

Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Друзья рассказали об убитой в Раменском девушке

Друзья убитой в подмосковном Раменском Натальи Басовой никогда не слышали об Артеме Шустове, которого ранее задержали по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 07:31
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