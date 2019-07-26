Накануне чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, признался в фейсбуке, что считает приличных девушек "королевами". По его мнению, они никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Космос Китай вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования «Яогань-30». Об этом заявили в корпорации космической науки и техники (CASC).

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

Транспорт В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.

Политика Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.

Политика Назван основной претендент на пост премьера Украины После победы президентской партии "Слуга народа" на парламентских выборах на Украине правительство может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук, сообщает радио "Новое время" со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия Сотрудники СК проводят новые обыски у активистов и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Сотрудники СК утром пришли с обыском в квартиру пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.

Здоровье Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.

Политика Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Происшествия По центру Киева пробежали шестеро голых мужчин в галстуках В центре Киева шестеро голых мужчин в галстуках устроили пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости.

Политика В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.

Армия и оружие Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.

Шоу-бизнес Кроуфорд и Тарлингтон снялись в «джинсовой» фотосессии для Vogue Накануне на официальной странице журнала Vogue в Instagram появился один из снимков, выполненных в рамках очередной кампании, рекламирующей джинсы.

Кино «Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Происшествия В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.