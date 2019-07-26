Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновникаГазета.Ru 15:20

Жительницы Украины организовали флешмоб в ответ на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые девушки напоминают проституток. Об этом сообщает РИА "Новости".
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