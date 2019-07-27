Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновникаРИА Новости 14:51
Накануне чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, признался в фейсбуке, что считает приличных девушек "королевами". По его мнению, они никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:05, Вашингтон
Спорт
Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио
Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено в 15:49
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Политика
В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями
В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Музыка
Игорь Крутой отметит 65-летие концертами с Нетребко и Бочелли
Обновлено в 03:10
Политика
Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона
Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Политика
Послы 50 стран выразили поддержку Китаю по Синьцзяну в ООН
Послы 50 государств подписали письмо в поддержку позиции Китая по вопросу о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщает пресс-служба китайского постоянного представительства при ООН.
Обновлено в 19:41
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Политика
Пушков отреагировал на заявление Трампа об отношениях с Россией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Соединённых Штатов нет причин не ладить с Россией.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта
До конца 2019 года в анапском технополисе Минобороны России "Эра" откроют дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Общество
В США подали в суд из-за «маленького» штрафа в 5 млрд для Facebook
Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" обратилась в суд с требованием пересмотреть условия выплаты штрафа для Facebook.
Обновлено в 19:40
Музыка
«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Обновлено в 05:43
Здоровье
Власти Подмосковья поддержат родителей новорожденных четверняшек
Власти Подмосковья окажут поддержку семье Михайловых, в которой родились четверо детей, заявил губернатор Андрей Воробьев.
Обновлено в 10:46
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Спорт
Ефимова выиграла золото чемпионата мира
Сборная России по плаванию выиграла первую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Политика
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:38
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали сразу на 7,3%
В ходе торгов на «Московской бирже» рост акций «Газпрома» достиг 7,3%. Как отмечает «Интерфакс», несмотря на низкую цену продажи квазиказначейских акций, бумаги подорожали почти до 235 рублей за штуку.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку
Обновлено в 15:02
Политика
Российских моряков отпустили с задержанного на Украине танкера
Судно арестовали в порту Измаил Российских моряков отпустили с задержанного на Украине танкера.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Аносова раскрыла семейные тайны покойного Дмитрия Марьянова
Фотомодель и продюсер Ольга Аносова раскрыла тайны личной жизни покойного актера Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 13:57
Политика
Катастрофа MH17 на Донбассе: США и Украина «заметают следы»
В ленте «Призыв к правосудию» автор и режиссер Макс ван дер Верфф проводит собственное расследование причин катастрофы Boeing-777рейса MH17 Малайзийских авиалиний.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Транспорт
МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein
Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».
Обновлено в 10:09
Авто
BMW готовит очередной компактный кроссовер
Хотя все кроссоверы BMW имеют знакомую номенклатуру на основе X, модель начального уровня может получить имя «Urban X». Независимо от названия, кроссовер будет работать на платформе UKL2, которая лежит в основе различных автомобилей, включая новую 1-Series.
Обновлено вчера в 23:46