Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновникаРИА Новости 14:51
Накануне чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, признался в фейсбуке, что считает приличных девушек "королевами". По его мнению, они никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Общество
Госдума приняла закон о «дачной амнистии»
В России «дачная амнистия» будет продлена до марта 2021 года.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Теннис
Посольство США подготовило визу для Кузнецовой
Посольство США в России объявило о том, что для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова виза, которую она может забрать.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:16
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
ДНР: Украинские каратели маскируются под ОБСЕ
Украинские силовики, участвующие в карательной операции Киева против народа Донбасса, проводят разведывательные мероприятия, маскируясь под представителей ОБСЕ, сообщил 26 июля журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:55
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Космос
Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел»
Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
США не имеют поводов для вражды с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:18
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Кино
Кирилл Серебренников: «Женщины доказали, что они круче»
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу
Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Транспорт
Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено в 08:53
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено в 13:33
Экономика
Минфин не видит рисков в принятии закона об онлайн-продаже алкоголя
Минфин РФ не видит рисков в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Общество
Умерла старейшая в мире горилла
Обновлено в 15:08
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия россиян Путину
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 62,2%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, который провел соответствующий опрос с 15 по 21 июля.
Обновлено в 09:34
Интернет
WhatsApp откажется от привязки к смартфону
Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.
Обновлено в 14:11
Авто
Россиянин продает «машину Гагарина» за 17 млн рублей
Как уверяет россиянин, 20 мая 1962 года на этом автомобиле в Хабаровск приезжал первый космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 13:50
Кино
«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате
Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.
Обновлено в 15:33
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено в 20:03
Общество
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено в 22:19
Экономика
Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 11:19