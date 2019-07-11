Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмыРИА Новости 10:47

Боец украинской Национальной гвардии Виталий Маркив признан виновным в убийстве итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года в Донбассе и приговорён к 24 годам заключения.
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Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

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Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив приговорен к 24-м годам тюрьмы по обвинению в убийстве

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За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

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