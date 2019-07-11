Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмыРИА Новости 10:47
Боец украинской Национальной гвардии Виталий Маркив признан виновным в убийстве итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года в Донбассе и приговорён к 24 годам заключения.
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Авто
В Green NCAP представили новые оценки за чистоту
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Здоровье
В регионах России ликвидируют дефицит медперсонала
В российских регионах разработают планы-графики по ликвидации дефицита медперсонала с учетом потребности в кадрах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
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Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу
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Обновлено 10 июля в 21:59
Политика
«Большая семерка» раскритиковала законопроект Зеленского о люстрации
Послы государств "Большой семерки" - неофициального клуба самых влиятельных стран мира – раскритиковали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о расширении круга лиц, подпадающих под люстрацию.
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О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Футбол
Гацкан может вернуться в «Рубин»
«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Александру Гацкану, сообщает «БИЗНЕС Online».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
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Обновлено вчера в 12:01
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Обновлено вчера в 14:33
Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
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Здоровье
Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
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Политика
Телеведущий с Украины обматерил Путина
Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Спорт
Росгвардия отняла лицензию у биатлонного комплекса в Ханты-Мансийске
Биатлонный стадион в Ханты-Мансийске, который принял два чемпионата мира, лишился лицензии на предстоящий сезон.
Обновлено в 10:32
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Энергетика
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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные дорожной картой, по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Валенсия» заключила контракт с Черышевым
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской «Валенсией», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ на донецком направлении
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на донецком направлении отмечается концентрация сил и техники украинских силовиков.
Обновлено в 07:46
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
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Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
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Культура
Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено вчера в 14:54