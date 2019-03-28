Единоборства
Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титулРоссийская газета 18:25
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от обязательной защиты своего пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Соперником украинского боксера должен был стать российский "чемпион в отпуске" Денис Лебедев.
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Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.
— Александр Усик, украинский боксёрРоссийская газета 18:25
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