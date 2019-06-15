Футбол
Украинец Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМSports.ru вчера в 14:17
Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира (U-20), победив в финале Южную Корею (3:1). Голкипер украинской команды Андрей Лунин получил «Золотую перчатку» как лучший вратарь турнира. Лучшим футболистом турнира признан южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Религия
Троица 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами
Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Культура
Загитова представила номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника советским воинам
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала детали приглашения Путина на свадьбу
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 18 августа 2018 года Путин прибыл в австрийский Грац на свадьбу 53-летнего Карин Кнайсль, которая выходила замуж за 54-летнего бизнесмена Вольфганга Мейлингера.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Культура
Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград".
Обновлено вчера в 19:14
Спорт
В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей
Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».
Обновлено 13 июня в 04:29
Политика
Герхарда Шредера пригласили в Крым
Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Обновлено в 02:59
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших в своём роде, однако для противостояния новейшим российским истребителям типа Су-57 ему нужна серьёзная модернизация.
Обновлено в 02:39
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Почему на Украине резко подорожали огурцы
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию
Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59