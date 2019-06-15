Украинец Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМSports.ru вчера в 14:17

Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира (U-20), победив в финале Южную Корею (3:1). Голкипер украинской команды Андрей Лунин получил «Золотую перчатку» как лучший вратарь турнира. Лучшим футболистом турнира признан южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин.

Религия Троица 2019: что нельзя делать в праздник Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.

Культура Загитова представила номер под любимую песню Медведевой Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Политика Экс-глава МИД Австрии рассказала детали приглашения Путина на свадьбу Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 18 августа 2018 года Путин прибыл в австрийский Грац на свадьбу 53-летнего Карин Кнайсль, которая выходила замуж за 54-летнего бизнесмена Вольфганга Мейлингера.

Здоровье Ученые выяснили всю правду об активированном угле Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.

Политика Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.

Футбол «Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака» Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград".

Спорт В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».

Политика Герхарда Шредера пригласили в Крым Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Шоу-бизнес Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016» Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.

Армия и оружие National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57 Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших в своём роде, однако для противостояния новейшим российским истребителям типа Су-57 ему нужна серьёзная модернизация.

Экономика Почему на Украине резко подорожали огурцы Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".

Происшествия Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.