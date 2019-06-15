Футбол

Украинец Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМSports.ru вчера в 14:17

Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира (U-20), победив в финале Южную Корею (3:1). Голкипер украинской команды Андрей Лунин получил «Золотую перчатку» как лучший вратарь турнира. Лучшим футболистом турнира признан южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин.
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Украина выиграла молодежный ЧМ, Аргентина уступила Колумбии и другие новости утра

Sports.ru01:00

Украинский вратарь «Реала» Лунин признан лучшим голкипером ЧМ U20

Sport24.ruвчера в 14:29

Вратарь сборной Украины признан лучшим голкипером молодежного ЧМ по футболу

РИА Новостивчера в 15:16

Лучшим вратарем чемпионата мира U20 стал украинец

Газета.Ruвчера в 15:57

Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2019 U20

Чемпионатвчера в 14:53

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Матч ТВвчера в 14:37

Лунин – лучший вратарь чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет

Спорт-Экспрессвчера в 14:31
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Религия

Троица 2019: что нельзя делать в праздник

Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами

Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Культура

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника советским воинам

Обновлено вчера в 09:05
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала детали приглашения Путина на свадьбу

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 18 августа 2018 года Путин прибыл в австрийский Грац на свадьбу 53-летнего Карин Кнайсль, которая выходила замуж за 54-летнего бизнесмена Вольфганга Мейлингера.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Культура

Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе

Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 21:34
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград".
Обновлено вчера в 19:14
Спорт

В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».
Обновлено 13 июня в 04:29
Политика

Герхарда Шредера пригласили в Крым

Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Обновлено в 02:59
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших в своём роде, однако для противостояния новейшим российским истребителям типа Су-57 ему нужна серьёзная модернизация.
Обновлено в 02:39
Религия

Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Обновлено в 02:53
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 18:05
Экономика

Почему на Украине резко подорожали огурцы

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид», выступающий за «Леганес» на правах аренды, и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также играет за молодёжную сборную.
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