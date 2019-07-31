Футбол

Украинец Хачериди станет игроком ЦСКАМК-Спорт 06:16

Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает портал Football.ua со ссылкой на свои источники. По информации издания, трансфер игрока уже согласован.
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