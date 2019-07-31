Футбол
Украинец Хачериди станет игроком ЦСКАМК-Спорт 06:16
Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает портал Football.ua со ссылкой на свои источники. По информации издания, трансфер игрока уже согласован.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Военные США прибыли в Грузию на фоне кризиса в отношениях с РФ
На фоне обострения отношений с Россией в Грузию для участия в совместных учениях прибыли около 1,5 тысячи военных США, сообщает EurasiaNet.
Обновлено в 10:20
Политика
Протестующие прервали Байдена на теледебатах демократов
Несколько человек устроили в среду акцию протеста, прервав бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, говорившего о нелегальной иммиграции на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган).
Обновлено в 22:18
Происшествия
В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи
Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Происшествия
В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения
По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.
Обновлено в 20:55
Гаджеты
Появилась первая информация о сгибающихся смартфонах от LG
Корейское ведомство, занимающееся регистрацией интеллектуальной собственности одобрило новую торговую марку LG — LG Rolling.
Обновлено в 06:23
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Финансы
Дефицит бюджета Саудовской Аравии вырос до $8,9 млрд
Бюджетный дефицит достигает 33,5 млрд риалов ($8,9 млрд) по сравнению с 7,4 млрд риалов за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении министерства финансов.
Обновлено в 17:24
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Авто
Объявили российские цены на новый Suzuki Jimny
Suzuki Jimny четвертого поколения, российская премьера которого состоится только 1 августа, оценили минимум в 1 359 000 рублей.
Обновлено 29 июля в 04:54
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.
Обновлено в 03:40
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края.
Обновлено в 03:26
Политика
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что могло стать причиной пожаров в Сибири.
Обновлено в 17:58
Общество
Предполагаемая любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с Минобороны
Журналисты выяснили, что стюардесса Елена Шебунова, которую называют предполагаемой любовницей министра обороны РФ Сергея Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске
Обновлено в 21:09
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Кино
Борис Хлебников станет худруком фильма о гендерных проблемах
Обновлено в 10:15
Игры
Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:50
Авто
В Петербурге водителей протестируют на агрессивность вождения
Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустили в Санкт-Петербурге тестирование новых функций приложения.
Обновлено в 08:39
Здоровье
Минздрав дал рекомендации в связи со смогом из-за пожаров в Сибири
В условиях высокой задымлённости из-за лесных пожаров Минздрав рекомендует сокращать рабочий день для людей с большой физической нагрузкой, сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:03
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21